Полиция задержала мужчину за серию краж в Duty Free Кольцово

8 января в Екатеринбурге транспортная полиция задержала подозреваемого по нескольким эпизодам краж в Duty Free аэропорта "Кольцово". О своих достижениях отчитались в пресс-службе транспортного управления МВД по УрФО.

10 ноября 2017 года администратор торговой точки обратился к правоохранителям с заявленим о пропаже дорогостоящих джинсов из Италии. Пропажу товара стоимостью свыше 16 тысяч рублей заметили лишь во время ревизии. Установлено, что тогда же в другом магазине украли туалетную воду за 1500 рублей.

Через несколько дней после начала расследования полицейские вышли на след подозреваемого. Они предполагают, что к преступлению причастен 31-летний уроженец Кургана, который проживает в Адлерском районе Сочи. К такому выводу следователи пришли, изучив страницу в соцсети. У задержанного нашли похищенные товары.

Предполагаемого вора привезли в Екатеринбург и завели уголовное дело за кражу. Стало известно, что мужчину ранее осудили за аналогичное преступление в Кургане.