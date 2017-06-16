18-летняя девушка играла со своим парнем в русскую рулетку и проиграла

18-летняя девушка из Бразилии играла со своим парнем в русскую рулетку и проиграла. Позже молодой человек доставил тело Палломы Лимы с огнестрельным ранением головы в местную больницу на такси и сбежал.

О произошедшем в Бразилии пишет таблоид Daily Mail. Согласно сведениям, которые он предоставляет, парень с девушкой из Гамы играли в русскую рулетку на квартире. Вероятно, в это время они находились под действием наркотического опьянения. В конце концов игра закончилась летальным исходом – проиграла девушка. Она прострелила себе голову и умерла. После этого парень вызвал такси, довез ее до больницы и оставил у входа, а сам сбежал.

Врачи оказались бессильны в ситуации, девушку спасти не удалось. Они сообщили о произошедшем в полицию, и сотрудникам по горячим следам удалось найти злосчастного бойфренда. Он сбежал в пригород и был арестован там. После задержания он согласился рассказать обо всех обстоятельствах того, как умерла его возлюбленная.