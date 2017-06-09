В Великобритании девушка погибла во время признания в любви

В Великобритании 19-летняя девушка погибла во время признания в любви. Она разговаривала со своим парнем, а затем сорвалась с многоэтажной парковки.

Трагедия в Великобритании произошла несколько месяцев назад, однако подробности стали известны только сейчас. Сообщается, что девушка отмечала со своим парнем возвращение из отпуска в одном баров. Затем парочка решила уйти с вечеринки.

Девушка вышла на улицу, а парень решил немного задержаться с друзьями. Перебравшая с алкоголем 19-летняя британка некоторое время бродила по улицам, а когда до нее смог дозвониться ее бойфренд, то она стала признаваться ему в большой любви. В тот момент, когда парень уговорил ее вернуться домой, он услышал крик в телефонной трубке и связь прервалась.

Через некоторое время он обнаружил свою возлюбленную под девятиэтажной парковкой автомобилей, вызвал медиков, но спасти ее от полученных травм уже не представлялось возможным. Следователи считают, что девушка, находясь под действием алкоголя просто не заметила в темноте, куда идет и сорвалась с большой высоты вниз.