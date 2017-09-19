Жителя Сахалина подозревают в изнасиловании 9-летней дочери

На Сахалине полицейские подозревают жителя Долинска в изнасиловании его 9-летней дочери. Об этом заявили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, в 2018 году мужчина воспользовался беспомощностью девочки и совершил преступление сексуального характера. Они начали расследовать случай возможного нарушения половой неприкосновенности ребенка. Имея необходимые основания, следователи уже предъявили подозреваемому обвинение.

В настоящий момент правоохранители исследуют обстоятельства, сопутствующие предполагаемому правонарушению. Они дополняют доказательную базу и готовятся передать дело на рассмотрение в судебном порядке. Если предположения подтвердятся, подследственного могут лишить свободы на 20 лет.