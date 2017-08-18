Под Екатеринбургом трое детей чуть не сгорели от новогодней елки. Инцидент произошел 9 января в городе Ревда Свердловской области.

Работники Следственного комитета по уральскому региону принялись за расследование дела, согласно которому в числе пострадавших оказались трое несовершеннолетних ребят. Они серьезно отравились продуктами горения в одной из квартир, расположенной в Ревде Свердловской области.

Сообщается, что жилое помещение было объято пламенем в том момент, когда дети остались дома без присмотра родителей. На место происшествия незамедлительно выехала бригада пожарных, которая общими усилиями смогла предотвратить летальный исход для маленьких жителей Урала.

В настоящее время трое детей помещены в медицинское учреждение, а в отношении родительницы возбуждено уголовное дело. Эксперты назвали среди приоритетной версии причину пожара. Они считают, что огонь мог возникнуть после неисправной работы в электрогирлянде, которая использовалась для украшения новогодней ели.