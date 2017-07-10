Несостоявшаяся порно-звезда Оливия Нова погибла после чудесного спасения

Несостоявшаяся порно-звезда Оливия Нова погибла таинственной смертью в Лас-Вегасе после чудесного спасения накануне. Об этом в социальных сетях сообщили её коллеги.

В своём последнем интервью Оливия Нова рассказала, что незадолго до смены деятельности решила покататься на снегоходе. Поездка закончилась аварией, после которой девушку едва спасли медики. Сама она уверена, что несколько лет назад умерла, а затем снова вернулась к жизни.

Вскоре после происшествия Оливия Нова решила изменить свою жизнь и в 2017 попробовала свои силы в индустрии взрослого кино. Однако спустя полгода она скончалась при загадочных обстоятельствах, подробности которых пока не разглашаются. Среди официально разглашенной информации известно лишь то, что покойную нашли за пределами дома.