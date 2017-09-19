Астраханец провел новогоднюю ночь в тюрьме за неуплату алиментов

Из-за отказа от уплаты алиментов 48-летнего мужчину отправили больше чем на неделю за решетку, там он и провел Новогоднюю ночь.

Судебные органы многократно привлекали горе родителя к административной и уголовной ответственности. Имея обязательства перед малолетним сыном, он игнорировал их выполнение. Но все попытки со стороны правоохранительных органов исправить поведение родителя не принесли успехов, и он так и не начал оказывать ребенку материальную поддержку. Вдобавок, он не появлялся на обязательные работы, которые ему приписал суд, тем самым нарушил трудовую дисциплину. После всего этого компетентными органами был составлен протокол об административном правонарушении, что повлекло его арест больше чем на неделю.