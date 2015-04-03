Житель Тынды обманным путем получил субсидию на пол миллиона рублей

Жителя Тынды подозревают в незаконном получении полмиллиона рублей на приобретение жилья. Соответствующие ведомства уверенны, что это было не законно.

Мужчина был включен в программу на получение социальных пособий для лиц, которые покидают районы Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. При оформлении документов он не указал, что его сын владеет апартаментами в Улан-Удэ. При предоставлении данной информации сразу, мужчине могли выдать помощь в меньшем количестве, но при сокрытии данных, он получил от государства 500000 рублей. Прокуратура отметила, что вместо подачи данных соответствующих действительности, он предоставил заведомо ложную информацию, что повлекло нанесение ущерба Российской Федерации на сумму в 550000 рублей. Соответственно, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы на шесть лет и выплата штрафа в размере 80 тысяч рублей.