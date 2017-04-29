Под Архангельском мужчина взрывал петарды в магазине

В Архангельской области мужчина взрывал петарды в магазине. Его удалось задержать бойцами Росгвардии.

6 января работники городского магазина Северодвинска Архангельской области дозвонились до вневедомственной охраны и сообщили, что на территории торгового заведения орудует неадекватный мужчина. Он поджигал петарды и разбрасывал их под ноги посетителям и продавцам магазина.

Через непродолжительное время отряд Росгвардии приехал на тревожный вызов на улицу Орджоникидзе. Общими усилиями злоумышленника удалось обезвредить и задержать. Далее его доставили в местное отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельства инцидента. Сообщается, что его действия можно квалифицировать только по статье уголовного кодекса РФ как хулиганство не опасное для жизни и здоровья окружающих.

Установлена личность преступника. Им оказался 37-летний житель Северодвинска. Владельцы магазина намерены судиться с ним за нанесенный материальный ущерб.