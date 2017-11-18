Житель Красноярска вез детей на новогоднюю елку в багажнике

Житель Красноярска вез собственных детей на новогоднюю елку в багажнике. Нарушение правил перевозки зафиксировали сотрудники ДПС.

2 января на временном посту экипажа ДПС произошел инцидент с участием жителя Красноярска. Инспекторы решили остановить автомобиль Toyota и проверить его водителя на соблюдение правил дорожного движения.

Сообщается, что в салоне легковушки ехали трое взрослых, а также двое маленьких детей. Проверив салон автомобиля, инспектор попросил пройти к багажному отделению и удостовериться, что ничего лишнего водитель не везет.

В этот момент мужчина стал заметно нервничать, однако подчинился требованиям представителей правоохранительных органов. В багажнике в этот момент находилось еще два ребенка. Им было 8 и 10 лет соответственно.

Водитель иномарки пояснил, почему запихнул несовершеннолетних детей в багажник. Он хотел привезти всю семью на новогоднюю елку, и ничего не оставалось, как нарушить правила движения. ДПС выписал мужчине штраф за нарушение перевозки пассажиров.