Жителя Барнаула задержали по подозрению в краже новогодней ели

Жителя Барнаула задержали по подозрению в хищении новогодней ели из двора многоэтажки, которая произошла 1 января. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители задержали молодого человека 19-ти лет, снимающего квартиру в городе. Они предполагают, что подозреваемый причастен к пропаже дерева, которое дирекция коммунальной службы установила у здания на улице Сергея Ускова. Согласно информации от ведомства, задержанный сознался в правонарушении. Он, якобы, похитил елку, потому как у него дома символ Нового года отсутствовал.

Против барнаульца начали вести уголовное дело по 158 статье УК РФ. За кражу хвойного украшения его могут наказать лишеним свободы сроком до двух лет.