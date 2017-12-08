Жителя Барнаула задержали по подозрению в краже новогодней ели
Сегодня, 11:21 \\ Происшествия

Жителя Барнаула задержали по подозрению в хищении новогодней ели из двора многоэтажки, которая произошла 1 января. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

 Правоохранители задержали молодого человека 19-ти лет, снимающего квартиру в городе. Они предполагают, что подозреваемый причастен к пропаже дерева, которое дирекция коммунальной службы установила у здания на улице Сергея Ускова. Согласно информации от ведомства, задержанный сознался в правонарушении. Он, якобы, похитил елку, потому как у него дома символ Нового года отсутствовал.

Против барнаульца начали вести уголовное дело по 158 статье УК РФ. За кражу хвойного украшения его могут наказать лишеним свободы сроком до двух лет.

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Александр Лубяной
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