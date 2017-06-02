В Свердловской области фельдшера будут судить за поддельную диспансеризацию

В Свердловской области под суд пойдет женщина-фельдшер, которая подделывала документы о диспансеризации пациентов с целью получить дополнительные выплаты. Обвиняемая работала в Невьянской городской больнице.

Сотрудники Главного управления МВД по Свердловской области сообщают о случае мошенничества в одной из больниц Невьянска. Уголовное дело было возбуждено после того, как выяснилось, что в архивах больницы находятся поддельные документы о массовом обследовании населения периода с июня по июль 2016 года.

В них указывались имена граждан, которые якобы проходили диспансеризацию, однако позже оказалось, что 19 из них этого не делали. После этого сотрудниками больницы было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, кто заполнял документы. В этом обвинили фельдшера больницы, теперь ей грозит понести наказание в виде тюремного заключения сроком до шести лет.