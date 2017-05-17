10 января в Архангельске возле ТЦ «Метро» нашли тело таксиста. Как сообщает источник, мертвый мужчина находился в автомобиле «Нива». Инцидент зафиксирован правоохранителями в Окружном районе города.

Следственный комитет Архангельской области сообщает об обнаружении бездыханного тела мужчины в машине около торгового центра «Метро» в районе Окружной. О произошедшем стало известно от обычных прохожих. Кто-то из них заметил, что мужчина, находящийся в «Ниве», мертв. После этого они сообщили об увиденном в полицию. Не известно, нашли ли криминалисты на теле мертвого следы насильственной смерти.

Сообщается, что он работал таксистом. Обстоятельства его смерти еще предстоит выяснить правоохранителям. Тело забрали в морг для проведения экспертизы, а автомобиль исследуют специалисты.