В Нижнекамске пропавшую лыжницу обнаружили мертвой

В Нижнекамске обнаружили мертвую девушку, которая накануне отправилась на прогулку на лыжах и без вести пропала. Об этом сообщили в местных пабликах в социальной сети.

Ранее появлялась информация о том, что местные сотрудники правоохранительных органов ведут поиски девушки. 9 января приблизительно в 14 часов около базы отдыха "Алмаш" женщина вышла на трассу покататься на лыжах и исчезла.

На базе отдыха ее ожидал супруг с полугодовалым младенцем. При себе девушка имела мобильный телефон, но в какой-то момент он стал недоступный. Сначала супруг сам лично отправился на поиски жены.

Но через некоторое время осознав, что это безрезультатно, обратился за помощью в местные органы. Полиция незамедлительно среагировала и организовала поисковые работы. Но, к сожалению, женщина была найдена уже мертвой.

Официальную версию смерти пока не озвучивают. В социальных сетях высказались, что с женщиной могло что-то произойти, после чего она скончалась от переохлаждения. Ранее стало известно, что в Татарстане нашли замерзшего до смерти мужчину в сланцах.