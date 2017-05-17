В Москве нашли тело мужчины с признаками удушения. Труп находился недалеко от супермаркета в районе Люблино.

Правоохранительные органы российской столицы накануне 9 января выехали по тревожному звонку на место происшествия. Из оперативных сводок стало понятно, что местные жители района Люблино недалеко от торговой точки обнаружили бездыханное тело мужчины.

При первичном осмотре трупа удалось установить, что смерть неизвестного могла наступить от удушения. Выдвигаются разные версии случившегося. Расследование инцидента только началось, ведется опрос свидетелей. В настоящий момент времени можно доподлинно сказать, что смерть мужчины наступила примерно за три часа до его обнаружения.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в частной квартире обнаружили тело женщины, завернутой в ковер. Ее убила в ходе денежного конфликта давняя подруга.