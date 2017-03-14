В Турции отец восьмерых детей погиб после снимка на День рождения

Отец восьмерых детей погиб в Турции после постановочного фотоснимка на День рождения. Информацию об инциденте сообщило издание New York Post.

Как сообщают журналисты, Халил Даа 38-лет хотел сделать фотографию в прыжке со скалы примерно в два метра, расположенной вблизи замка Урфа в южном городе Шанлыурфа. Однако приземление получилось неудачным - он потерял равновесие и скатился с крутого склона высотой в 20 метров. Один из друзей в этот момент снимал происходящее на видео.

Свидетелями травмирующего приземления стали также посетители курдского ресторана, расположенного неподалёку. Мужчину отвезли в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.