В Приморье проверят зоопарки после нападения леопарда на ребенка

В Приморском крае проверят зоопарки после нападения леопарда на ребенка. Об этом сообщает официальный ресурс региональной прокуратуры.

На Дальнем Востоке России усиливаются меры безопасности в связи с недавним инцидентом, который произошел в Приморском крае. Тогда в зоопарк Уссурийска пошла на прогулку семья из соседнего городка. Родители на какое-то время потеряли контроль над 4-летним ребенком, и мальчик слишком близко подошел к клетке с опасным хищником из семейства кошачьих.

Леопард попытался схватить малыша за голову и нанес ему довольно серьезную травму. Также рваные раны остались на теле матери – она пыталась спасти собственными силами ребенка.

После несчастного случая, на главу семейства составили административный протокол, а следователи местного отдела прокуратуры с выездной проверкой посетили зоопарк. В настоящее время всем подобным учреждениям на территории Приморья предписывается усилить меры безопасности, идет проверка зоологических парков на наличие средств защиты, которые отделяют посетителей от зверей.