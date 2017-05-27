В Хакасии двое маленьких детей получили ожоги от кипятка

В Хакасии двоих малышей доставили в больницу с ожогами.

К врачам Абаканской городской клинической больницы обратились родители годовалого мальчика с ожогами. После осмотра ему установлен диагноз - термический ожог I-II-III степеней, шок. Правоохранительными органами в ходе расследования установлено, ребенок обжегся кипятком, мама варила макароны и отошла развесить белье, в это время мальчик успел перевернуть на себя кастрюлю с горячей водой. Семья проживает в общежитии, характеризуется как положительная. Чуть позже из села Калинино в больницу привезли еще одного годовалого малыша с ожогами. Ребенок пытался потянуть за шнур чайник и перевернул его на себя, тем самым обжег себе стопы. УМВД Абаканской области напоминает всем родителям маленьких детей, что не следует оставлять их без присмотра ни на минуту. Не оставлять в свободном доступе любые жизненно опасные предметы для малыша.