В Хакасии в перевернувшемся авто пострадали двое детей

Вечером 2 января на 334 километре автотрассы "Енисей" перевернулась иномарка Hyundai Tucson. 42-летнему водителю не удалось справиться с управлением, он съехал с дороги на обочину в кювет и автомобиль перевернулся.

В результате аварии десятилетний мальчик был госпитализирован, медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. Второй 6-летний пассажир, к счастью, был пристегнут, обошлось без травм.

Также в автомобиле находилась взрослая пассажирка, госпитализация ей не понадобилась, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее стало известно, что 5 января этого года на улице Пушкина ВАЗ-21099 сбил 13-летнюю школьницу. 20-летний водитель не смог увильнуть, девочка резко выбежала на дорогу в неположенном месте прям перед едущим автомобилем. Она была госпитализирована в местную клинику с черепно-мозговой травмой. Также в этот же день на автотрассе Абакан-Саяногорск 26-летний автомобилист на машине Changan SC7169C переехал 17-летнего жителя, он передвигался в попутном направлении на обочине дороги. В ходе аварии автомобиль выкинуло на встречную полосу и он столкнулся с Hyundai Solaris. К счастью, потерпевший отделался легкими ушибами.