В США из-за наводнений погибли 13 жителей Калифорнии

В США из-за наводнений погибли 13 жителей штата Калифорнии. Об этом рассказали западные таблоиды.

Уже несколько дней подряд в южной части американского штата Калифорния не утихает природная стихия. Постоянно идут проливные дожди, что привело к серьезным последствиям для экономики. Жертвами наводнений и обрушений земли в результате подтоплений стали по меньшей мере тринадцать человек – они погибли.

По оперативным данным представителей правоохранительных органов одного из округов штата, последствия не прекращаются, и жертв может стать еще больше в ближайшие дни.

Ранее западные новостные агентства сообщали о погибших после полного разрушения жилых построек пяти калифорнийцев. В настоящее время предпринимаются меры по спасению жителей нескольких районов Калифорнии. Специальные службы проводят мероприятия по эвакуации населения.