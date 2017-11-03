В Москве потушили горящий IT-технопарк

В Москве пожарным удалось потушить пожар, возникший в IT-технопарке «Физтехпарк». Погибших от происшествия нет, все находящиеся в горящем здании люди были спасены.

Главное управление МЧС по Московской области сообщает о полном тушении возгорания, которое произошло в бизнес-центре «Физтехпарк». Он находится в столице на Долгопрудном шоссе. Там огонь распространился почти на 200 квадратных метров, однако его удалось локализовать, а позже произвести над ним полное тушение. В здании IT-технопарка находились восемь человек. Пожарные помогли им покинуть его. После этого одному человеку пришлось воспользоваться помощью врачей.

«Физтехпарк» был создан при поддержке Правительства Москвы и Минкомсвязи РФ. Он специализируется на помощи молодым компаниям подняться на технологическом рынке.