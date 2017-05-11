На западе Москвы автобус сбил женщину

На проспекте Вернадского в Москве произошла авария. Водитель автобуса сбил женщину. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Горожанка выскочила прям перед колесами, поясняет управляющий автобусом журналистам. Авария произошла не в зоне действия пешеходного перехода, отметил водитель. На данный момент женщину госпитализировали, врачи серьезных последствий травм не прогнозируют, но необходимо еще провести обследование.

Как рассказали в Мосгортрансе, инцидент произошел около семи вечера в районе дома 24а на проспекте Вернадского. В аварии участвовал микроавтобус маршрута под номером 224.

По данным правоохранительных органов, жительница хотела перейти на другую сторону дороги в неположенном для этого месте. В ходе чего она попала под автобус, получила небольшие ушибы и была госпитализирована, поделились в ведомстве.