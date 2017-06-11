Московскую квартиру родителей Навального заминировали

По информации из телеграм-канала Mash, все события произошли во время рождественских каникул в Московском районе Люблино. К органам правопорядка попало сообщение об опасности взрыва в аппартаментах, где обитают родители Алексея Навального.

Дверь правоохранителям не открыли, но по сведениям, полученным от соседей, обитатели были в квартире в ближайшее время. Оперативниками произведена полная проверка этажей и всех приквартирных помещений, но никаких взрывчатых веществ никто так и не нашел. Ранее похожая ситуация произошла и с Ксенией Собчак. 2 января в доме на Рублёвском шоссе, где она продает свои апартаменты. По поступившим данным, о возможности взрыва дом с жильцами эвакуировали, информация о взрывчатке не подтвердилась.