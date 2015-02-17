Задымившейся iPhone стал причиной эвакуации магазина в Цюрихе

Свыше сорока человек в срочном порядке были эвакуированы из одного из магазинов Apple store в Цюрихе, по причине того, что один из смартфонов задымился. Информацию о произошедшем опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на заявление полиции.

«Возникло небольшое задымление, которое привело к эвакуации пятидесяти человек»,- отмечается в сообщении.

Как информирует агентство, случай произошел во время того, как один сотрудников магазина предпринял попытку достать из гаджета перегревшуюся батарею, получив при этом небольшой ожог. Помощь медиков была оказана на месте еще нескольким посетителям, при этом причина, вызванная для получения помощи медиков не уточняется.