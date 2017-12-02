Предвыборный штаб Собчак "подвергся" нападению неизвестного

В предвыборном штабе кандидата в президенты России Ксении Собчак работают сотрудники правоохранительных органов. Стражи правопорядка пришил в штаб после того, как туда подкинули записку со словами «Убей. Съешь. Повтори».

Как рассказала СМИ сотрудница штаба Ксении Собчак, Наталья Грязневич:« мужчина оставил пакет с запиской в нем и парой книг, Пелевина и Кастанеды, приложив к содержимому испорченную листовку Собчак, и скрылся с места».

В «послании» был обнаружен текст со следующими словами: «Убей. Съешь. Повтори». Пунктуация и текст автора были сохранены.

После случившегося инцидента, работниками офиса были вызваны сотрудники полиции для расследования всех обстоятельств случившегося.