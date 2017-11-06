В Ухте на «спасение сына» мошенники выманили у пенсионера 40 000 рублей

В Ухте пожилой 77-летний житель стал жертвой мошенников, которые обманули его по телефону. Мошенник представился полицейским и сообщил, что для спасения сына от ответственности за драку пенсионер должен положить на карту 40 000 рублей.

Полиция начала расследовать преступление и завела уголовное дело по статье за мошенничество. 77-летнему мужчине позвонили на домашний телефон и представились сотрудниками полиции. «Следователь» сообщил пожилому мужчине, что его сын сейчас задержан и обвиняется в избиении человека.

За освобождение сына мошенники предложили пенсионеру заплатить им 40 000 рублей. Мужчина засомневался, но «полицейские» дали трубку «сыну», который попросил отца выполнить все требования. В итоге, пенсионер растерялся, не смог адекватно оценить ситуацию и поспешил выслать на карту мошенников деньги. За вознаграждение «полицейские» обещали привезти сына домой к пенсионеру в течении 30 минут. Однако, пенсионер после отправки денег решил сам позвонить сыну и оказалось, что никто никого не задерживал. В полиции напоминают об участившихся случаях мошенничества. Так, в Алтайском крае за сутки 9 человек стали жертвами мошенников. Важно всегда сохранять бдительность и не доверять сомнительным звонкам, подчеркнули в полиции.