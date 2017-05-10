В Карелии нетрезвый мужчина застрелил своего товарища из охотничьего ружья

В СК Республики Карелия возбудили уголовное дело по факту убийства по неосторожности. В Прионежском районе ночью 3 января 46-летний нетрезвый мужчина стрелял из ружья в воздух и по охотничьему домику, пуля попала в его знакомого.

По версии следствия, мужчина был пьяным и по непонятным причинам начал стрелять из своего охотничьего ружья. Сначала он сделал несколько выстрелов в воздух, но потом начал стрелять, направляя прицел на стены охотничьего домика. Свои мотивы, которыми он руководствовался, стреляя по домику, мужчина не сообщает.

В итоге, несколько выстрелов таки попали по охотничьему домику и пули сквозь стены ранили одного из товарищей мужчины. От ранения он скончался, а полиция инициировала проверку. Мужчину задержали и теперь его допрашивают как подозреваемого.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства происшествия полиция проверяет, детали инцидента уточняются.