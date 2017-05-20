В Ингушетии поймали серийного вора

Правоохранительные органы раскрыли две кражи, которые совершил молодой человек 20-ти лет, житель населенного пункта Плиево Назрановского района, заявили в областном МВД.

Молодой вор совершил кражу бытовой техники у 30-летнего и 35-летнего обитателей селения Плиево, осенью и зимой прошлого года. Со слов сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый признал свою вину и написал подписку о невыезде. Следствие продолжается и выясняются все детали содеянного. Согласно статистике Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ингушетия в 2017 году признана наименее преступным государством.