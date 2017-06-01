В Башкирии по факту смерти ребенка в огне возбудили уголовное дело

Следственный комитет Башкирии завершил проверку обстоятельств 31 декабря 2017 года, при которых в пожаре в Уфе погиб 4-летний ребенок. По результатам следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в СК по Башкирии, было установлено, что в тот день маленький ребенок остался под присмотром своей престарелой бабушки-инвалида. В силу своего возраста пожилая женщина не могла контролировать мальчика и тот мог играть с огнем.

Мать ребенка на момент происшествия находилась на работе. Мужчина, проживающий с семьей и являющийся сожителей матери мальчика, распивал спиртное вне дома. Как отметили следователи, мать ребенка работала, отчим праздновал приближающийся Новый год, а бабушка не могла за ним следить из-за проблем со здоровьем.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство по неосторожности. Пожар случился днем 31 декабря, спасатели быстро прибыли на место инцидента, но мальчик уже погиб. Теперь полиция продолжает расследовать обстоятельства трагедии и выясняет, кто виновен в смерти ребенка.