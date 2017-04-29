В Ростове-на-Дону троллейбус сбил на «зебре» 19-летнюю девушку. Пострадавшая в настоящее время находится в больнице.

Сегодня жители донской столицы стали свидетелями несчастного случая, который произошел в центре города. Об инциденте на Большой Садовой рассказали местные правоохранительные органы.

Сообщается, что молодая жительница Ростова-на-Дону переходила оживленную центральную улицу по наземному пешеходному переходу. При этом она не смотрела по сторонам. В этот момент не успел среагировать на внезапно возникшее препятствие на дороге водитель городского троллейбуса.

В результате чего машина задела 19-летнюю девушку, и она упала на проезжую часть. После аварии к пострадавшей вызвали медиков «скорой помощи». Специалисты зафиксировали на ее теле множественные повреждения и доставили в экстренном режиме в медицинское учреждение. В настоящее время горожанка находится под чутким присмотром профессионалов. По данному факту следователи начали проверку.