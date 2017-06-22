За время новогодних праздников в Бурятии убили пятерых человек

Пять человек погибло, зафиксировано два покушения на жизнь и два эпизода умышленного нанесения вреда здоровью, повлекших смерть – зафиксировали в Бурятии, за время новогодних каникул.

Все правонарушения раскрыты, преступные лица арестованы. В правоохранительных органах рассказывают, что весь криминал был бытового характера, на фоне принятия горячительных напитков между близкими, родственниками и знакомыми. Был случай, что убийство пытались выдать за самоубийство. Гражданский муж старался доказать следователю, что женщина ушла из жизни сама – взяла нож и изрезалась. Но нахождение ножа в руке и раны на теле убитой говорили об обратном. Преступника задержали.