Малолетние хулиганы задержаны в Уфе

Сотрудникам полиции Уфы удалось обнаружить школьников, которые разрушили ледовый городок в Шакше.

В первый день Нового года вандалы разрушили ледяные фигуры и ограждения, своими действиями нанеся немалый материальный ущерб. Хулиганы скрылись с места, однако, спустя время их удалось задержать. Ими оказались двое учеников 11 и 12 лет одной из городских школ, которые не смогли дать внятное объяснение своему поступку.

«Все материалы по данному факту были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь родителям малолетних хулиганов грозит административное наказание»,- сообщили в пресс-центре МВД.