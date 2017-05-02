На Алтае 30-летняя женщина стала жертвой двух братьев-насильников

В Алтайском крае 30-летняя женщина потерпела сексуальное насилие от двух братьев. Граждане 24-х и 35-ти лет соответственно были оперативно задержаны полицией.

Перед самим Новым годом, 30 декабря, двое жителей Улаганского района Алтайского края, братья 24 и 35 лет, решили нанести визит своей общей 30-летней знакомой. Злоумышленники не стали зря терять время и с порога предложили женщине вступить с ними в интимную близость, а когда получили отказ, по-настоящему озверели.

В итоге, братья под угрозой расправы, по очереди изнасиловали женщину, а после оставили ее в беспомощном состоянии.

Уже через некоторое время братья-насильники были задержаны полицией. Им вменяют ответственность согласно Уголовному кодексу РФ, а именно изнасилование под угрозой убийства.

Санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение от 4-х до 10-ти лет.