Пропавший в Туле футболист Антон Мартынковский погиб под колесами поезда

Футболист из Тулы Антон Мартынковский, ранее считавшийся пропавшим, был обнаружен погибшим на железнодорожных путях. На данный момент следствие ведет проверку по открывшемуся факту.

В розыск тульского футболиста Антона Мартынковского объявили еще 6 января. Согласно данным следствия, молодой человек покинул свой дом и более не вернулся.

Спустя сутки, 7 января, недалеко от станции Криволучье было обнаружено тело молодого человека. Как вследствие выяснилось, им оказался именно разыскиваемый Антон Мартынковский. Он погиб под колесами поезда.

Состоянием на настоящий момент сотрудники полиции проверяют все обстоятельства дела для вынесения окончательного заключения.