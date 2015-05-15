Жительницу Адыгеи притянут к ответственности за увеличение оклада самой себе

Жительница Адыгеи сама себе увеличивала оклад, за что попала под следствие.

Прокуратурой республики Адыгея было утверждено обвинение в сторону 37-летней гражданки Российской Федерации по статье 286 УК РФ ч.1 –превышение должностных полномочий. По материалам расследования, мошенница в течении 4 месяцев с ноября 2016 по март 2017 подписывала приказы по увеличению собственных окладов до 30000 рублей, и выплату доплаты в 44 тысячи рублей. Результатом чего она получила денежные средства в размере 116 тысяч рублей. Работниками прокурорских органов отправлено дело в суд на анализ и для вынесения приговора. Если суд признает женщину виновной, то ее могут лишить свободы на срок до 4-х лет.