В Приморье возник конфликт между егерем и инспектором ГИБДД

В Приморье поймавший двух инспекторов ГИБДД егерь «схлопотал» административный штраф. В конфликте блюстителей правопорядка разбирается прокуратура и региональное управление МВД.

В Лазовском районе Приморья журналисты узнали о странном инциденте, произошедшем между егерем и гаишниками. Согласно предоставленным данным, охраняющий заповедную территорию егерь поймал двух инспекторов ГИБДД, заподозрив тех в браконьерстве.

Однако те за ценой не постояли и «впаяли» егерю административный штраф за ненадлежащее ношение огнестрельного оружия. Сам лесник отмечает, что уже не впервые наблюдает именно этих сотрудников ГИБДД на территории леса, а однажды они выписали ему штраф за превышение скорости.

Сейчас в конфликте между егерем и гаишниками разбирается прокуратура и полиция.