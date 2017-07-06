Во Владивостоке оригинальным способом обокрали офис в центре города. На месте преступления работает следственная бригада.

Сегодня работники одного из офисных помещений, находящихся в центральной части Владивостока, пришли впервые после новогодних праздников на свое рабочее место и увидели поразительную картину. Оказалось, что их предприятие обокрали, но преступники предприняли оригинальный способ совершения преступления.

Злоумышленники разрушили ряд стены, которая состояла из ряда сэндвич-панелей и в образовавшемся отверстии пролезли внутрь офиса.

Сообщается, что преступники прихватили с собой целую партию дорогого алкоголя и скрылись аналогичным образом.

В настоящее время на месте инцидента работает бригада следователей. Они пытаются понять, как такое могло случиться и начали мероприятия по установлению личности преступника.

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