Пропавшую в Перми женщину нашли мертвой

В Перми нашли труп 45-летней женщины, пропавшей с 1 на 2 января. На теле женщины обнаружили следы насильственной смерти, в ее убийстве обвиняется 36-летний мужчина.

Как сообщили в СУ СКР Пермского края, тело женщины нашли по данным, предоставленным задержанным подозреваемым. Мужчина рассказал все обстоятельства случившегося и показал, где он оставил труп женщины.

Как установило следствие, ночью на 2 января 45-летняя женщина вышла из ночного клуба и села в машину к 36-летнему водителю. Люди катались за городом и между ними возникла ссора. Мужчина задушил свою попутчицу ремешком от ее же сумки и выбросил мертвое тело в поле между деревнями Фрола и Ферма.

Полиция установила личность подозреваемого по показаниям очевидцев и по данным с камер наблюдения. При задержании он рассказал о преступлении, признал свою вину и показал, где оставил труп женщины.

Полиция возбудила уголовное дело и обвиняет мужчину в убийстве. За преступление он может получить до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжает собирать материалы дела и решает вопрос об аресте подозреваемого.