На улице в Оренбурге найдено тело мужчины

Днем на одной из улиц Оренбурга найдено тело мужчины. О данном факте информируют СМИ, ссылаясь на данные соцсетей.

Сотрудники Следственного комитета Оренбургской области подтвердили информацию по поводу обнаружения трупа. Предполагаемая причина смерти, причинение насильственных действий.

Немного ранее СК размещал криминальную сводку за новогодние праздники. В области было зафиксировано 10 особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека. Сообщается о 9-ти убийствах и одном случае умышленного причинения вреда здоровью, которое повлекло гибель по неосторожности. Правонарушения были совершены на территории Оренбурга, Орска, Бузлука.