В Омске пьяная парочка угнала автомобиль и поехала на рыбалку. Транспортное средство въехало в бордюр.

Трое знакомых, находясь в гостях, решили злоупотребить алкогольными напитками. Когда один из приятелей не смог больше продолжать праздновать Новый год и уснул, мужчина и женщина решили взять на время его автомобиль и поехать на рыбалку к ближайшему водоему.

Любители зимней ловли рыбы сели в чужое авто и направились по городским улицам навстречу приключениям. Через некоторое время водитель не смог совладать с управлением автотранспортного средства и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль наехал на препятствие и остановился.

Инцидент заметили городские сотрудники Росгвардии. Они обнаружили автомобиль вместе с пьяными гостями владельца автомашины Geely. Далеко уйти от преследователей парочка не смогла. Их задержали и передали в руки правоохранительных органов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.