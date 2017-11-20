В Тайланде туристка из России упала с балкона и свалила все на насильников. В результате расследования местная полиция не нашла состава преступления.

В Тайланде отдыхали две туристки, приехавшие из России. Сообщается, что мать и дочь специально отправились отмечать Новый год на берега теплого моря, но все пошло не так, как планировали женщины.

28-летняя россиянка в новогоднюю ночь повздорила со своей матерью. Девушка не хотела оставаться в праздничную ночь у себя в гостиничном номере и перелезла через балкон, чтобы по столбу спуститься на нижний этаж. Однако не рассчитала свои силы и упала в высоты нескольких метров.

В результате инцидента она повредила спину и ноги. Девушку доставили в медицинское учреждение. Чтобы продолжить лечение, она пошла на хитрость. Девушка сообщила местным полицейским, что стала жертвой нападения насильников. Через некоторое время ее версия не подтвердилась, так как следователи успели просмотреть запись видеонаблюдения. После несоответствия показаний, женщина сказала, что ее не правильно поняли и извинилась.