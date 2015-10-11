Заступившийся за пару новосибирец выплатил компенсацию пострадавшему обидчику

Уголовное дело, связанное с причинением тяжелых травм здоровью мужчине, который цеплялся к молодой паре в центре Новосибирска, было прекращено. Молодой человек, который вступился за пару, выплатил пострадавшему компенсацию и извинился перед ним.

Молодой человек обвинялся в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Напомним, что дело, о котором идет речь, случилось весной прошлого года. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, подсудимый находился в своем авто, когда увидел конфликт между нетрезвым мужчиной и парой.

Молодой человек, выйдя из своего транспортного средства, направился к одному из участников конфликта, после чего нанес удар кулаком в голову обидчику. В результате этого тот упал, ударившись головой об асфальт, отмечается в материалах дела. Потерпевший был доставлен в ближайшее отделение больницы, а ударивший его мужчина скрылся.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, при предварительном прослушивании дела адвокат подозреваемого заявил о примирении сторон. Потерпевший не возразил и судья закрыла дело. Подсудимый выплатил компенсацию потерпевшему и извинился перед ним.