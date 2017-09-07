В Ярославле мужчина избил своего собутыльника за 250 рублей

В Дзержинском районе Ярославля мужчина жестоко избил своего собутыльника и украл у него 250 рублей. Подозреваемый уже полностью признал свою вину и раскаялся.

Сегодня стало известно о жестоком преступлении в Ярославле, Дзержинском районе. Согласно данным правоохранительных органов, 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемый на момент преступления находился в гостях у своего приятеля. В результате возникшей между мужчинами ссоры, тот не смог сдержать эмоций и набросился на потерпевшего с побоями. После того, как последний не был в состоянии оказать сопротивление, мужчина отобрал у него 250 рублей и скрылся.

На данный момент 38-летний гражданин, ранее судимый за аналогичное преступление, задержан. Он полностью признал свою вину.