В Таиланде за смертельный секс с проституткой задержали туриста из Британии

В Таиланде по подозрению в убийстве проститутки задержали туриста из Великобритании. Мужчина занимался сексом с 26-летней женщиной на балконе пятого этажа, та не удержалась и выпала, разбившись о землю насмерть.

Как сообщают СМИ в Таиланде, мужчина из Великобритании решил воспользоваться секс-услугами девушки по вызову и пригласил ее в свой номер. Во время секса, которым турист решил заняться на балконе отеля, проститутка не смогла удержаться за перила и упала с пятого этажа. Мужчина испугался и попытался сбежать, но был задержан. Как оказалось, у него была просроченная виза, и страну он должен был покинуть до истечения ее срока. В Таиланде он находился, по сути, нелегально и за это полиция также намерена привлечь его к ответственности.

Сейчас его подозревают в убийстве. Полицейские рассматривают версию о непреднамеренном и неосторожном поведении, которое и привело к смерти проститутки.