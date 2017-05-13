В Новотроицке пьяный житель угрожал взорвать жилой дом

Немного ранее в СМИ была опубликована информация о пьяном жителе Новотроицка, который позвонив в экстренны службы, сообщил о своих планах подорвать жилой дом.

По адресу оперативно выехали все спецслужбы. Как объясняют сотрудники правоохранительных органов, задержанный в момент ареста был в состоянии сильного опьянения спиртными напитками, поведение его было неадекватным.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции провели осмотр помещения при помощи служебной собаки, но взрывчатых веществ обнаружено не было.

Как было выяснено позже, пьяный гражданин хотел сообщить в полицию о том, что в подъезде якобы слышны подозрительные голоса.

По факту случившегося инцидента ведется проверка, мужчина проходит лечение в медицинском учреждении.