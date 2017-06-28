На Ставрополье мать избила своего грудного ребенка из-за сильного плача

В Георгиевске Ставропольского края женщина избила своего 4-месячного ребенка из-за того, что тот громко плакал. У младенца закрытая черепно-мозговая травма, мать лишили прав, а ребенка отправили в детдом.

Как выяснила полиция, женщина имеет еще троих детей. Двух детей она добровольно оставила в роддоме, одного у нее отобрали по решению суда. При осмотре жилища установили, что многодетная мать ведет образ жизни, не соответствующий образу матери. Женщина регулярно и в больших количествах употребляет алкоголь, в ее квартире полная антисанитария.

Сообщается, что женщина избила своего ребенка, так как ее сильно раздражал громкий плач младенца. Против нее возбудили уголовное дело, младенец к матери больше не вернется. Представители соцслужб отправят его в детский дом, так как в квартире матери его жизни угрожает неадекватное поведение родительницы и антисанитарные условия.

Сейчас полиция ведет проверки и собирает показания свидетелей и очевидцев событий, происходящих в жизни женщины. Полицейские опрашивают соседей и устанавливают, била ли она ребенка ранее и как сильно повлияет на его здоровье полученная от матери травма головы.