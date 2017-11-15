В Удмуртии назначен срок семейной паре, выбросившей младенца на улицу

В Удмуртии осуждены родители, выбросившие своего новорожденного сына в мусорный контейнер. Супружеской паре предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, проинформировали в Следственном управлении СК РФ.

В декабре 2016 года ранним уром группа молодых людей нашла мусорный пакет с новорожденным неподалеку от подъезда дома №8 на улице Луначарского в Глазове. Немного позднее были обнаружены и его родители. Супружеская пара проживала в общежитии вместе со своими родителями и двумя малолетними детьми. Молодая женщина, узнав о своей беременности, приняла решение не становится на учет в больницу. Ребенка она родила в туалете, сообщив о случившемся своему супругу, в итоге младенец был помещен в полиэтиленовый пакет и в мороз оставлен на улице. Благодаря своевременно оказанной помощи, жизнь ребенку удалось спасти.

Отец семейства получил срок в виде 8,5 лет в колонии строгого режима, а его супруга 5,5 лет с отсрочкой наказания до момента, когда ее детям исполнится 14 лет.