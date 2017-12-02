В Нижнем Новгороде загорелось лесохимическое предприятие

9 января в Нижнем Новгороде на лесохимическом предприятии «Оргсинтез» загорелось производственное здание, огонь охватил 300 квадратных метров. С возгоранием борются больше 80 пожарных, происшествие получило 3 из 5 существующих уровней сложности.

Как сообщают источники из МЧС, пожар случился в 2-этажном здании, на втором этаже, где в летнее время ведутся работы по первичной обработке сырья. Там, по предварительным данным, загорелась смола и огонь перебросился на техническое оборудование помещения. Предприятие, где случился пожар, находится на Московском шоссе.

На данный момент огонь охватил почти 300 квадратных метров площади здания. О пострадавших и жертвах не сообщается, при пожаре никто не пострадал. Также известно, что на борьбу с огнем прибыли 83 пожарных от местных и региональных бригад МЧС.

Точные причины пожара и степень ущерба будут установлены после полной ликвидации возгорания. Сейчас огонь еще не потушили, пожарные пытаются его локализовать.