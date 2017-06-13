В Ейске внук убил бабушку, увидев в ней ведьму

В Ейске молодой человек убил свою 75-летнюю бабушку. Со слов подозреваемого, причиной послужило то, что он увидел в своей родственнице ведьму.

Пенсионерка жила в своем доме по улице Шмидта. У нее на протяжении нескольких дней проживал парень, проинформировали в пресс-центре СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как предполагают следователи, вечером 27 декабря 2017 года родственник нанес пожилой женщине не менее пяти ударов ломом по голове, после чего скрылся с места преступления. Бабушка скончалась на месте от полученных травм. Тело жертвы было обнаружено по прошествии нескольких дней, 1 января, когда в дом вошли гости.

Как утверждает парень, во время совершения убийства он увидел в женщине ведьму.

На данный момент, задержанный находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Вменяемость преступника будет установлена в ходе психолого-психиатрической экспертизы.