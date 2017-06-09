Две безработные жительницы Кузбасса продавали опасное спиртное

В Кузбассе осуждены на полтора года условно с испытательным сроком в два года две горожанки из Мариинска. Они совершали продажу спиртного напитка, опасного для здоровья.

Как выяснили сотрудники полиции, 46-летняя и 38-летняя жительницы не имели работу, а чтобы зарабатывать на жизнь, начали заниматься распространением алкогольных напитков, опасных для здоровья человека.

Задержали нарушительниц порядка при помощи "Проверочной закупки". Представители правоохранительных органов купили опасный продукт прямо у дома одной из злоумышленниц. Как позже оказалось, женщины ранее уже становились фигурантами уголовной ответственности по продаже опасной для здоровья жидкости.

Специалисты изъяли продукт и отправили на экспертизу. Егопризнали опасным для здоровья, так как в него были подмешаны вредные порошки, а также отмечено превышение сивушных масел, метанола. Об этом рассказали в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

Теперь женщинам придется понести уголовный срок в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, и условно испытательным сроком два года.